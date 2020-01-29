شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول وحدة كلاب بوليسية متخصصة فى دبى قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة التفتيش الأمنى فى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ فى شرطة دبى، عن عزمها على إطلاق وحدة كلاب بوليسية مركزية تشترك فيها الشرطة، وإدارة أمن المواصلات، والجمارك وجهات أخرى، وسيتم الإعلان عنها رسمياً فى الربع الأول 2020، وذلك فى إطار تخريج دورات متخصصة لإعداد المدربين والكلاب البوليسية لتعزيز الدور الذى تقوم به تلك الجهات فى مجال مكافحة وضبط الجريمة وتأمين مواقع الفعاليات المهمة.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتية، أفاد مدير إدارة التفتيش الأمنى فى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ فى شرطة دبى الرائد صلاح المزروعى، بأن الوحدة باشرت عملها فى المهام التدريبية التجريبية منذ بداية العام، وتم تخريج أول دورة تخصصية على مستوى الدولة فى مجال البحث عن الغرقى باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، والاستعانة بمتخصصين فى حوادث السيول والفيضانات والأمطار لأفراد تم اختيارهم من تلك الوحدة.

وأكد المزروعى، أن هذا الفريق المتخصص سيقوم بالمهام التى تطلب منه فى كل الإمارات، ويمكن الاستفادة من خبرته فى دول مجاورة أيضاً، للبحث عن المفقودين فى المسطحات المائية.

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كما نظمت إدارة التفتيش الأمنى، دورة تأسيسية فى مجال الكلاب البوليسية، لعدد من المدربين الجدد، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بين إدارات وحدة الكلاب البوليسية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ومركز شرطة الموانئ من أجل تأهيل المدربين والكلاب ورفع كفاءتهم فى هذا الاختصاص.

فى حين كشف مدير إدارة التفتيش الأمنى عن البدء بإطلاق دورات تخصصية فى مجال الكلاب البوليسية لمدربى القطاع الخاص، مشيراً إلى البدء مع شركة "ترانسغارد" المتخصصة فى مجال الأمن وذلك لتطوير مهاراتهم فى تدريب المدربين والكلاب البوليسية لضرورة هذا الإجراء فى تطوير مهارات القطاع الأمنى الخاص.