شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعقتل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتى جريح من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، وذبك عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل، وقال "نادى الأسير الفلسطينى"، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم - إن أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدتي : "بيت أمر " و"دورا " في الخليل ، كما تم اعتقال ستة شبان من القدس ، بينهم فتى مصاب بجراح ، بالإضافة إلى أحد حراس المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب ودهم وتفتيش منازلهم.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ومصور تلفزيوني آخر لأكثر من ساعتين في "الأغوار" ، وقامت بالاعتداء عليهما ، خلال تغطيتهما لـفعالية "حماية الأغوار"، والفعاليات المنددة بضم "الأغوار" و"خطة ترامب".

وكانت قناة سكاى نيوز أفادت فى نبأ عاجل لها من مراسليها، أن الجيش الإسرائيلي قمع مسيرة فلسطينية منددة بخطة السلام الأمريكية عند المدخل الشمالي لبيت لحم.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قال إن الديمقراطيون في أمريكا متعاطفون مع الحقوق الفلسطينية، مهددا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، واصفا خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح، ولن نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس.

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وأضاف خلال كلمته، أن أمريكا صنعت وعد بلفور وخطة اليوم بداية لتطبيقه، مضيفا أن العالم والمجتمع الدولي بدا بفهم جوهر المعاناة الفلسطينية، مؤكدا أننا متمسكون بالشرعية الدولية ولدينا 125 قرارا من الجمعية العامة، و لا يوجد فلسطيني يقبل بدولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها، و ملتزمون بمحاربة الإرهاب.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الثلاثاء، 16 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة "طوباس"، واثنين آخرين من بلدة "تقوع" فى "بيت لحم"، كما اعتقلت آخر من محافظة "طولكرم"، وخمسة فلسطينيين من "القدس"، بالإضافة إلى اعتقال خمسة نساء من أمام مصلى "باب الرحمة" فى المسجد الأقصى، وسيدة من بلدة "يعبد" جنوب غرب "جنين".