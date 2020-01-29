شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: فحوصات كورونا مجانية والوضع "تحت السيطرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وكيل وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، الدكتور حسين الرند، جميع المواطنين والمقيمين إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى دون داعى للقلق من أية تطورات متعلقة بفيروس "كورونا الجديد"، وقال الرند، إن الوضع "تحت السيطرة"، وإنه تم إصدار تعليمات واضحة، اليوم، إلى جميع المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة فى كافة إمارات الدولة بإجراء الفحوصات المتعلقة بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد مجاناً وبأسرع وقت ممكن.

و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، أوضح أن الفحوصات مجانية لمن تنطبق عليهم أعراض الاشتباه بحدوث الإصابة بهذا الفيروس، والتى حددتها الوزارة فى نشرتها التوعوية، وليست مجانية لأى شخص يذهب ويقول "أريد فحصا" دون مبرر.

وأكد الرند، أن جميع مراكز التقصى الوبائى فى الدولة تعمل على مدار 24 ساعة للكشف عن أية حالات اشتباه، وأن أى شخص لم يسافر إلى الصين مؤخراً ولم تكن له علاقة وثيقة بشخص مصاب بهذا الفيروس عليه ألا يقلق، ولا يجب الخلط بين الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وكشف الرند، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تستخدم أحدث أجهزة الفحص فى مراكز الفحص الوبائى للكشف عن هذا الفيروس ومنها أجهزة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن التنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية فى أعلى مستوياته خلال الوقت الحالي.

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وأضاف الرند، أن سكان الإمارات مواطنين ومقيمين عليهم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والدقيقة، تجنباً لانتشار الشائعات، ومنع الهلع بين الناس دون مبرر.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 132 شخصا، ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).