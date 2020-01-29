شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يمهل الكتل السياسية للجمعة المقبلة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الرئيس العراقى بَرهم صالح اليوم الأربعاء، الكتل السياسية مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة لتقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر حكومى القول "إن لم يتلق صالح ردا عقب انتهاء مهلته فسيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع"، ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى الاثنين الماضى، القوى السياسية إلى التعاون في ملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقى.

وقال الحلبوسى فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، الاثنين الماضى، إن اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب، تأتى كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة فى البلاد.

وتابع، بأنه مازال هناك شباب فى ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولابد من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي.

وأضاف الحلبوسي، أن الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى الشباب إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات.

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وكان المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى على السيستانى،حث الجمعة الماضية، الأحزاب السياسية فى البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وطالب السلطات باحترام حق المحتجين فى التعبير عن أنفسهم. وأضاف "إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحددة لها دستوريا، فمن الضرورى أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف... فإنه خطوة مهمة فى طريق حل الأزمة الراهنة".

من جانب أخر شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى على حماية التظاهرات السلمية حماية كاملة، مشيرا إلى أن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة في أي مكان في العالم.