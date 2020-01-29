الصحة السودانية: الاشتباه في إصابة حالتين بفيروس "كورونا"

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، الاشتباه في حالتين من مواطني البلاد بإصابتهما بفيروس "كورونا الجديد"، عقب قدومهما من الصين.

وقال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم: "أخذنا عينات للفحص من شاب وشابة عمرهما لا يتجاوز العشرين عاما قدما من الصين".

وأضاف التوم، "حالتهما الصحية لم تتدهور ونحن في انتظار نتائج الفحص للعينات".

وأشار أن أحد الحالتين من ولاية الجزيرة (شرق)، والثانية من ولاية الخرطوم، وتم اكتشافهما في مطار العاصمة.

ولفت الوزير السوداني، أن إحدى الحالتين قدمت من مدينة ووهان الصينية، فيما قال إنه لا يعرف من أي مدينة صينية قدمت الحالة الثانية.

وتابع: "نطمئن الشعب السوداني بأنه ليس لدينا تأكيد على وجود إصابات بفيروس كورونا، وجهزنا غرفة عزل صحي بمستشفى الخرطوم".

Advertisements

ودعا التوم، السودانيين إلى متابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج بعد إصابة 30 دولة حول العالم بفيروس الكورونا.

وقال: "نحن على تواصل مستمر مع شبكة الرصد العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وجهزنا فرقا صحية في 16 معبرا بريا، إضافة لميناءي سواكن وبورتسودان (شمال شرق)، ومطاري الخرطوم وبورتسودان".

وأشار التوم، أن بلاده ستعمل على توفير أجهزة تشخيصية للفيروس الجديد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي يتم إرسال العينات إلى ألمانيا والهند ودول أخرى للتأكد من سلامتها.

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين، ووصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 132 شخص، بينما وصل عدد المصابين إلى 5 آلاف و974 شخصا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.