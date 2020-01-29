"الشيوخ" الصومالي يدين "صفقة القرن" المزعومة

مقديشيو/ محمد دهسيان/ الخليج 365



أدان مجلس الشيوخ الصومالي، الأربعاء، "صفقة القرن" المزعومة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسوية سياسية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي تصريح للأناضول، قال إلياس علي، السيناتور بالمجلس الذي يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان الصومالي، إن "المجلس أدان خطة ترامب، لأنه لن يقبل أي صفقة تتغاضى عن حقوق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولة، عاصمتها القدس".

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وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر علي، في تغريدة عبر "تويتر"، أنّ خطة ترامب المزعومة "تحمل بين طياتها نهاية للوجود الفلسطيني".ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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