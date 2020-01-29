العراق يؤكد وقوفه مع الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365أكد العراق، الأربعاء، وقوفه إلى جانب الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية بشأن موقف بغداد من الخطة المزعومة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية قضية الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف، إن "العراق يُؤكّد وُقوفه مع إخوانه الفلسطينيّين في دفاعهم عن حُقوقهم المشروعة، ومنها: حقُّ العودة، وإقامة دولتهم المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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