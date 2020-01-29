"هنية" يُدين مشاركة سفراء عرب في مؤتمر الإعلان عن "صفقة القرن"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أدان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الأربعاء، مشاركة سفراء عدد من الدول العربية (الخليجية)، في مؤتمر الإعلان عن صفقة القرن المزعومة؛ الذي عُقد في واشنطن، مساء الثلاثاء.

وقال هنية، في تصريح صحفي، لقناة الجزيرة القطرية، ونشره الموقع الرسمي للحركة "نعبّر عن أسفنا لحضور دول عربية إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب خطته للسلام".

وأكد على ضرورة أن يكون الموقف العربي "مساندا وداعما للموقف الفلسطيني، ولا يخرق المواقف التاريخية".

وشارك، الثلاثاء، سفراء دول الإمارات والبحرين وعُمان في مؤتمر الإعلان عن الصفقة.

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وجدد هنية تأكيد حركته على رفضها "أي اتفاق أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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