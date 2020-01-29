في سابقة.. فتاة تتخرج طيارا مقاتلا بالجيش القطري

الدوحة/ الخليج 365



شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، تخريج أول فتاة بالبلاد طيارا مقاتلا، بعد أن أنهت ساعات الدراسة والتدريب وأكملت متطلبات التخرج بكفاءة.



جاء ذلك خلال تخريج الدفعة السابعة من "كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية" بقاعدة "العديد" الجوية بالدوحة، ونقله التلفزيون القطري الرسمي.



وحضر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني٬ فعاليات تخريج الدفعة التي تضمنت تخريج الملازم طيار الجازي ناصر محمد النصر، أول فتاة قطرية كطيار مقاتل.



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وتضم الدفعة السابعة من كلية الزعيم الجوية تخصصات الطيران المقاتل والعمودي والتخصصات الجوية المساندة، وشملت هذه الدفعة من الخريجين: 33 طيار جناح ثابت، و28 طيارا عموديا، و7 تخصص ضابط نظم تسليح، و29 تخصص موجهي مقاتلات كان من بينهم 9 طيارين من الكويت.

وأعرب قائد كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية عن فخره لتخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل، بعد أن أنهت ساعات الدراسة والتدريب، وأكملت متطلبات التخرج بكل كفاءة واقتدار.

وأشار، بالمناسبة، إلى تلقي الكلية مخاطبات من عدة دول شقيقة وصديقة تطلب فيها تخصيص مقاعد لطلبتها في الكلية حيث يوجد فيها حاليا طلبة من الكويت والعراق، وفق المصدر نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.