"الوطني الفلسطيني" يدعو أعضاءه في الأردن لاجتماع طارئ

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأربعاء، أعضاءه المتواجدين في الأردن، إلى اجتماع "طارئ" الخميس؛ لبحث الرد على "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك، وفق بيان لرئيس المجلس سليم الزعنون، صدر عن مكتبه، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان، مقراً له، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ووفق المصدر ذاته، أبرق الزعنون، بالتحية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرفضه القاطع لما يسمى بـ"صفقة القرن" الأمريكية.

ودعا في ذات السياق إلى "مزيد من الالتفاف حول قائد الشعب الفلسطيني؛ لإفشال هذه المؤامرة".

كما أشاد الزعنون بجماهير الشعب الفلسطيني التي خرجت "رفضا للمؤامرة الأمريكية".

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وقال الزعنون: "إن ترامب أشهر سيفه في وجهنا وفي وجه كل العرب والمسلمين، وسنقاومه بكافة الوسائل المتاحة".

وأضاف: "ندعوالأمتين العربية والإسلامية للتصدي لتلك المؤامرة التي تستهدف القدس والمقدسات فيها وتستهدف حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعا الزعنون البرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الاسلامية وبرلمانات العالم إلى إعلان رفضها للمؤامرة.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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