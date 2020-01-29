اليمن.. مقتل 19 حوثيًا في مواجهات مع الجيش بمحافظة الجوف

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365
أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 19 مسلحا من جماعة "الحوثي"، في اشتباكات وعملية استدراج نفذتها القوات الحكومية بمحافظة الجوف شمالي البلاد.
وقال موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش، إن قواته استدرجت، الأربعاء، مجموعة من عناصر الحوثي إلى أحد الشعاب في "جبال الساقية" المطلة على مديرية "الغيل" غربي الجوف.
وأضاف، نقلًا عن مصدر عسكري لم يسمه، إن القوات الحكومية اشتبكت مع مسلحي الحوثي أثناء عملية الاستدراج، ما أدى إل مقتل 19 منهم، وجرح آخرين (لم يحدد عددهم).
وأشار المصدر أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات الحوثيين في جبال الساقية، ما أسفر عن تدمير عربة.
وذكر المصدر، أن ميليشيا الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، بلغت أكثر عن 80 قتيلاً وعشرات الجرحى.
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين، حول ما أورده الموقع التابع الجيش اليمني.
ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
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