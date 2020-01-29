هيئة موريتانية تدعو لـ"هبة جماعية" لإسقاط "صفقة القرن" المزعومة

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

دعت هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" الموريتانية، إلى "هبة جماعية في كل البلدان المحبة للسلام والمقرة بحق الشعوب المحتلة بالحرية"، تنديدا بـ"صفقة القرن" المزعومة وإسقاطها.

واعتبرت الهيئة (غير حكومية)، في بيان الأربعاء، أن الصفقة المزعومة "كارثية بكل المقاييس وتزيّف التاريخ والجغرافيا بشكل ممنهج".

وقالت، إن "كل بنود الصفقة تصب في مصلحة إسرائيل وتلغي الحقوق الفلسطينية الثابتة بمقتضيات التاريخ وحقائق الجغرافيا".

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وشددت على أن "أي تحريف أو تزييف يقلب الحقائق ويصادر حق الفلسطيين، مدان ومرفوض".

ودعت الهيئة، الشعب الفلسطيني إلى اغتنام الفرصة "برص الصفوف والتوحد والوقوف بوجه هذه الموجة الشرسة والخبيثة غير المسبوقة لمحاولة محو القضية وتحريف ثوابتها المقدسة المتمثلة بالعودة والأرض ومدينة القدس".

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.