أمير مكة يدشن مبادرة “تحدث العربية”

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلق أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مبادرة “تحدّث العربية”، وذلك بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو سابقًا الدكتور زياد الدريس.

يشار إلى أن المبادرة يقوم على تنفيذها مجموعة من الشباب المتطوع ينفذون المبادرة؛ التي تتماشى مع أهداف ملتقى مكة الثقافي الذي انعقد مؤخرًا تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”.

وترمي المبادرة إلى توعية المجتمعات برسالة اللغة العربية، وتفعيل استخدامها في مناحي الحياة كافة.