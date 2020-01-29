- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن عملية احتواء ومنع انتشار فيروس “كورونا” لا تزال مهمة معقدة، معترفاً بذلك بعدم نجاح بلاده في السيطرة على الوباء.
وطالب “بينغ” السلطات على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس “كورونا”، وفقاً لما أورد “روسيا اليوم”.
وأعلنت الحكومة الصينية، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس “كورونا” القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة 5974 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني: منع انتشار “كورونا” مهمة معقّدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.