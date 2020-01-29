عبدالله الزوري ينضم إلى الشباب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الدولي السابق عبدالله الزوري، عن انضمامه إلى نادي الشباب اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتمكن نادي الشباب، من شراء المدة المتبقية للاعب من عقده مع نادي الوحدة، ليمثل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الزوري خاض 10 لقاءات هذا الموسم مع الوحده وصنع هدف وحيد ولم يسجل أية اهداف، و حصل على بطاقتين صفراوتين.