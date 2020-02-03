بعد تباين ماهية الإخوان.. هل ينجحون في تحقيق اطماعهم بشبوة؟

يواصل حزب الاصلاح تنفيذ مخطط مدعوم من قطر وبالتعاون مع مليشيا الحوثي وايران لارباك الوضع في مناطق الجنوب المحررة واشغال التحالف العربي عن معاركة ضد ايران وقطر والمليشيات التابعة لهما في اليمن.

فعقب فشل مخطط تفجير الوضع بعدن الذي حاول حزب الاصلاح تفجيره ونشر الفوضى باستخدام ما تسمى جماعة الوية الحماية الرئاسية، هاجمت جماعة اخوانية مسلحة مدعومة من قطر يقودها علي محسن الاحمر وتنتمي لما يسمى قوات المنطقة العسكرية الثالثة مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة الجنوبية والنخبة الشبوانية في شبوة.

وافادت انباء من شبوة ان الاحمر وجه جماعات مسلحة بفتح جبهة في شبوة بعد فشل تفجير الوضع بعدن.

وفشلت جماعة اخوان اليمن وما يتبعها من جماعات مسلحة في فتح جبهات جديدة بالمناطق المحررة اخرها عدن التي تم إحباط فيها مخطط فوضى - سابقا - لغرض خدمة المليشيا الحوثية وايران وتخفيف الضغط عليها في جبهات الضالع الحدودية.

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وسعت الجماعات المسلحة التابعة لإخوان اليمن ويقودها علي الاحمر لتفجير الوضع بشبوة منذ وقت مبكر لغرض تعطيل جهود مكافحة الارهاب التي حققت فيها قوات النخبة الشبوانية انتصارات ساحقة وفي نفس الوقت منع النخبة وابناء شبوة بالمقاومة الجنوبية من حماية ثرواتهم وجعلها في خدمة محافظتهم المحرومة من ابسط المشاريع.

واكد ابناء شبوة ان شبوة لن تكون الا بيد ابنائها ولن يسمح لجماعات مسلحة دخيلة على شبوة وتتبع اخوان اليمن من ارباك معركة التحالف العربي والجبهات التي تتصدى لغزو مليشيا الحوثي في حدود الجنوب وخاصة جبهة الضالع المشتعلة.

مؤكدين على مواجهة اي تهديدات تتعرض له شبوة من قبل اي جماعة مسلحة دخيلة تنتمي لاخوان اليمن او التكوينات المفرخة الشمالية التي تعمل لصالح مليشيا الحوثي وتحت اسم ما تدعى الشرعية او الحكومة اليمنية.

وحذروا المدعو علي محسن الاحمر واخوان اليمن من استفزاز ارادة ابناء شبوة ومقاومتهم ونخبتهم الباسلة مؤكدين انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي ازاء ما قامت به جماعة الاحمر من قصف لمواقع ابناء ومقاومة شبوة وان الرد سيكون قاسياً.

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