شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فودافون مصر لمشتركيها: لن يطرأ تغيير في إسم الشركة بعد الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ردت خدمة العملاء التابعة لفودافون مصر، على استفسار احد مشتركيها عبر تطبيق تويتر، أنه لا داع للقلق حيال ما يتعلق بنطام الشركة بعد صفقتها مع الاتصالات السعودية STC.



وقالت الشركة ردا على استفسار احد عملائها: "يا فندم تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فودافون و STC السعوديه علشان يبدءوا في الإجراءات، اول لما يتم الاتفاق علي كل الاجراءات واخذ كل الموافقات حتتم الصفقة بتاعت البيع ومفيش اي تغيير في العلامة التجارية وحيفضل اسم الشركة فودافون لانهم حيمضوا اتفاق شراكة طويل الاجل مع بعض".

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