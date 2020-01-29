دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن عن تحقيق أرباح 22.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل اليوم عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2020، والذي كشف عن تحقيق الشركة إيرادات تصل إلى 91.8 مليار دولار، وأرباح 22.2 مليار دولار.

إستطاعت شركة ابل أن تسجل زيادة في الإيرادات خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 8.89% مع إيرادات 91.8 مليار دولار، بينما إرتفعت نسبة أرباح الشركة سنوياً بنسبة 11.1%، مع أرباح 22.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020.

أكد تيم كوك في تقريره المالي للربع الأول من 2020 الذي إنتهى في 28 من ديسمبر، على أنه الربع الأكبر لشركة ابل مع أرقام قياسية جديدة للشركة في الإيرادات والأرباح، كما أكد المدير التنفيذي على أن الشركة إستطاعت أن تسجل أرقام قياسية في الأرباح في كلاً من أسواق آسيا، أوروبا، إلى جانب الأمريكتين، هذا إلى جانب السوق الصيني الذي شهد نمو ملحوظ من جديد في مبيعات ابل.

ولقد حققت هواتف الأيفون إيرادات 56 مليار دولار خلال شهر ديسمبر، أي بإرتفاع سنوي بنسبة 8%، ويعود الفضل في ذلك إلى مبيعات هواتف iPhone 11، و iPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max، حيث سجل هاتف iPhone 11 أعلى مبيعات في هذه السلسلة.

من جانب أخر أكدت الشركة على تسجيل نمو مضاعف في إيرادات بعض الأسواق مثل سوق الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا، وأيضاً سنغافورة، كما تضاعفت مبيعات الشركة في الأسواق الناشئة من البرازيل، الصين والهند وتايلاند وأيضاً تركيا.

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كما أشارت ابل في تقريرها إلى إرتفاع عدد الوحدات النشطة بنظام ابل بالفعل إلى 1.5 مليار وحدة، أي بإرتفاع بنسبة 100 مليون وحدة خلال 12 شهر.

من جانب أخر حققت خدمات ابل رقم قياسي جديد مع إيرادات تصل إلى 12.7مليار دولار، بإرتفاع بنسبة 17% عن العام الماضي، حيث ساهمت في هذه الإيرادات خدمات الشركة السحابية، والخدمات الإعلانية، إلى جانب متجر التطبيقات، وAppleCare.

ولقد وصلت إيرادات متجر ابل للتطبيقات إلى 386 مليون دولار، أي بزيادة سنوية بنسبة 20%، كما سجلت أجهزة Mac إيرادات 7.2 مليار دولار، بينما سجلت أجهزة وiPad إيرادات 6 مليار دولار.

يذكر أن الأجهزة القابلة للإرتداء من السماعات والساعات الذكية، إلى جانب الإكسسوارات، وأجهزة المنزل الذكي حققت إيرادات 10 مليار دولار، أي بإرتفاع سنوي بنسبة 37%.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن عن تحقيق أرباح 22.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.