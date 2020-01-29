خامنئى: خطة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء، إن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتحقيق السلام فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى محكوم عليها بالفشل وإن على كل الدول الإسلامية أن تقف ضدها. وقال "السياسة الشيطانية الخبيثة لأمريكا تجاه فلسطين المسماة بصفقة القرن لن تتحقق أبدا... على كل الدول الإسلامية أن تتصدى لها وألا تسمح بتحقيقها".

وأعلن ترامب أمس الثلاثاء خطة أمريكية ستؤدي لقيام دولة فلسطينية بشروط مشددة لكن ستتيح لإسرائيل أن تسيطر على المستوطنات اليهودية المتنازع عليها فى الضفة الغربية المحتلة. ورفض زعماء فلسطينيون الخطة بوصفها منحازة لإسرائيل. وكان قد اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ما وصفه بحل واقعى بدولتين للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى يشترط إقامة دولة فلسطينية ترفض ما وصفه بـ"الإرهاب" بشكل صريح وتجعل القدس "عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل"، مؤكدًا أن رؤيته تقدم فرصة رابحة للجانبين وحل واقعى بدولتين يعالج المخاطر التى تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل. قال الرئيس الأمريكى، إن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقًا "لشروط" عدة بما فى ذلك "رفض صريح للإرهاب". ويمكن أن تكون هناك "عاصمة فلسطينية فى القدس الشرقية"، مضيفا "واشنطن مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة".

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