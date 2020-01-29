كيف تقيس ضغط الدم بدقة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت مؤسسة طبية متخصصة إنه ينبغي اتباع بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم؛ للحصول على قياسات صحيحة.



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وأوضحت مؤسسة القلب الألمانية أنه ينبغي الجلوس لمدة 5 دقائق مع الشعور بالهدوء والاسترخاء قبل إجراء القياس، نظرا لأن التوتر النفسي يتسبب في ارتفاع قيم الضغط.

وأضافت: "ينبغي إجراء عملية القياس بمعدل مرتين بفاصل زمني يتراوح بين 30 و60 ثانية، علما بأن القيمة الأدنى، والتي غالبا ما تكون قيمة القياس الثاني، هي الأكثر دقة".

وتابعت: "عند إجراء القياس في الصباح، يراعى القيام بذلك قبل تناول وجبة الإفطار وقبل احتساء الشاي أو القهوة". والقيمة المثالية لضغط الدم هي 120/80 ملم زئبق.