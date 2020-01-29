شاشة جوالة فائقة السرعة من شركة آسوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة آسوس الشاشة الجوالة ROG Strix SG17AHPE الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة ROG Strix SG17AHPE الجديدة تأتي مزودة بلوحة IPS قياس 17 بوصة وبأبعاد 40 x 25 سم، ولا يزيد سُمكها على واحد سنتيمتر، وتعمل شاشة الألعاب الجديدة بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل.

وتروج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 100%، وتمتاز بأنها مضادة للانعكاسات، ويبلغ الحد الأقصى لدرجة السطوع 300 قنديلة/م2 وتصل نسبة التباين إلى 1000:1.

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وتمتاز شاشة آسوس الجديدة بزمن استجابة يبلغ 3 مللي ثانية فقط، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز، كما أنها تدعم تقنية Flicker Free وتقنية Low Blue Light وتقنية Adaptive Sync.

ويتم توصيل الشاشة الجديدة عن طريق منفذ USB-C أو منفذ Micro-HDMI، كما يتوفر منفذ لسماعة الرأس، وتشتمل باقة التجهيزات أيضا على سماعتين بقدرة واحد وات لتشغيل الصوت، وبطارية بسعة 7800 مللي أمبير ساعة تكفي مدة تشغيل تصل إلى 3.5 ساعة.

وأشارت شركة آسوس إلى أن وظيفة الغلاف الذكي Smart Cover لا تقتصر على حماية الشاشة فحسب، بل إنه يتيح أيضا إمكانية نصبها رأسيا أو أفقيا.

ولم تفصح الشركة التايوانية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح شاشة الألعاب الجوالة ROG Strix SG17AHPE الجديدة أو أسعارها.