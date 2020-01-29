جمعية "الإخوان المسلمين" في الأردن تدعو الفلسطينيين لاستئناف الجهاد

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت جمعية جماعة الاخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، التفافها حول الموقف الرسمي للدولة الأردنية برفضها لكل بنود صفقة القرن الخاسرة والبائسة. جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية حول إعلان صفقة القرن. وتاليًا نص البيان كما ورد رؤيا: في الوقت الذي تقف به الكلمات عاجزة عن التعبير عن مدى السخط والرفض الذي يدور في ضمير كل حرّ لما يطرح في صفقة بائسة يظن عرابوها انها ستحدد مصير فلسطين ،فإننا في جمعية جماعة الاخوان المسلمين نؤكد على ما يلي: ١- فلسطين وقف عربي إسلامي ووعد الله في الارض لعباده المؤمنين، و لا يحق لأي كائن ان يتصرف بشبر منها . ٢- لقد اثبت التاريخ ان فلسطين هي أكبر من كل دول الاستكبار والظلم ، وأن من يظن نفسه يحدد مصيرها ما هو الا واهم خاسر ، وأن كل الذين ظنوا أنفسهم أيضا ينهون الصراع بخططهم وصفقاتهم ما كانوا الا أؤلئك الذين يزيدون فتيل الصراع ويعطوا دفعة جديدة لأصحاب الحق ليزدادوا تمسكا بأرضهم وقضيتهم ، ولأحرار العالم ليتضامنوا مع أكثر قضية تعرضت للظلم عبر التاريخ . اقرأ أيضاً : صفقة القرن محكومة بالفشل رغم الإغراءات .. لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل ٣- نلّتف حول الموقف الرسمي للدولة الأردنية برفضها لكل بنود الصفقة الخاسرة والبائسة والذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية الأردنية ، ونؤكد على اللاءات الثلاث لجلالة الملك . ٤- نطالب الفصائل الفلسطينية لنبذ كل عناصر الفرقة والخلاف وعلى ضرورة استئناف المشروع الجهادي في فلسطين ، ونطالب الدول العربية والإسلامية الرسمية والشعبية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لشعبنا المجاهد والمرابط على ثرى فلسطين الطهور . والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون . الله أكبر ولله الحمد . المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الاخوان المسلمين . التاسع والعشرين من كانون ثاني ٢٠٢٠م

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