شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ندعم كل الجهود لتحقيق سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الأربعاء، إن المملكة تدعم كل الجهود لتحقيق سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، فى إشارة إلى خطة السلام التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الثلاثاء. وشكرت الوزارة الولايات المتحدة على عملها على الخطة وحثت الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى على بدء مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اقترح أمس الثلاثاء، ما وصفه بحل واقعى بدولتين للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى يشترط إقامة دولة فلسطينية ترفض ما وصفه بـ"الإرهاب" بشكل صريح وتجعل القدس "عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل"، مؤكدا أن رؤيته تقدم فرصة رابحة للجانبين وحل واقعى بدولتين يعالج المخاطر التى تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل.

قال الرئيس الأمريكى، إن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقًا "لشروط" عدة بما فى ذلك "رفض صريح للإرهاب". ويمكن أن تكون هناك "عاصمة فلسطينية فى القدس الشرقية"، مضيفا "واشنطن مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة".