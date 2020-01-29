شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى يبحث مع المبعوث المبعوث الأممى التطورات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السورى وليد المعلم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، تطورات العملية السياسية فى سوريا، وذكرت وكالة الأنباء السورية، التى بثت النبأ، اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا خلال لقاء الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية، وأهمية بذل كل الجهود الممكنة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم المنشود لإنجاح هذه العملية؛ لصالح الشعب السوري، بحيث يكون كل ما ينتج عنها هو بقرار سورى ، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور، للحفاظ على قرارها السورى المستقل دون أى تدخل خارجى من أى جهة كانت.

و كان مصدر عسكرى سورى، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن الجيش السورى تمكن بشكل كامل من إحكام السيطرة على مدينة "معرة النعمان " ، المعقل الأكبر للمسلحين" الإرهابيين" جنوب منطقة "إدلب"، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، التى بثت النبأ، أن القوات السورية أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا جنوب منطقة "خفض التصعيد " فى إدلب، حيث فرضت سيطرتها بالكامل على كل من : "معرة النعمان " و"وادى الضيف .

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وكان الجيش السورى، قد تمكن أمس الإثنين، من السيطرة على قرية "الحامدية " ومعسكرها، وقرى: "بسيدا " و"بابولين" و"معراتة " و"كفر ياسين " و"تقانة" ، ليفرض طوقا على بلدة "معرة النعمان" من ثلاث جهات، ويقترب من حصار نقطة المراقبة للقوات التركية فى هذه المنطقة.

و من الجدير بالذكر، أن قوات الجيش السورى العاملة فى حلب قد واصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية ، ودمرت تحصيناتها فى خطوط الاشتباك الأولى، اليوم الإثنين، فى مناطق انتشارها بالريف الغربى لمدينة حلب ، فيما تتابع تقدمها على محور "خان طومان " إلى الجنوب الغربي، وذكرت وكالة الأنباء السورية، التى بثت النبأ اليوم الإثنين، أن القوات نفذت هجمات بسلاحى المدفعية والصواريخ ضد مقار وتحصينات الإرهابيين غربى مدينة حلب، ودمرت خطوط تمركزهم الأولى ، بالتوازى مع تقدم وحدات أخرى على محور "خان طومان" جنوب غرب مدينة حلب لعدة كيلومترات.