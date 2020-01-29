شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو رعاياها إلى عدم السفر لشنغهاى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا القنصل العام للكویت فى شنغهاى مشعل الشمالى الیوم الأربعاء، المواطنین الكویتیین إلى عدم السفر إلى مدینة شنغهاى خلال الفترة الحالیة نظرا لتفشى فیروس كورونا فى مختلف مناطق ومقاطعات الصین. وقال فى تصریح لوكالة الانباء الكویتیة، إن یتعین على كافة المواطنین الموجودین فى مدینة شنغهاى التواصل مع القنصلیة.

وأوضح أن ذلك جاء إثر إعلان حكومة مدینة شنغهاى حالة الطوارئ واتخاذها عددا من الإجراءات الاحترازیة للحد من انتشار الفیروس في المدینة من بينها إغلاق كافة الأماكن العامة فيها.

وأضاف أن السلطات فى شنغهاى خصصت نقاط تفتیش فى كافة المداخل الخاصة بالمدینة وتقوم من خلالها بإجراء فحوصات احترازیة لجمیع القادمین اليها وفي حال وجود أي من أعراض الفیروس فسوف یتم وضع الحالة تحت الحجر الصحى ولمدة 14 یوما حتى یتم التأكد من عدم حمله للفیروس.

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وأعلنت السلطات الصحیة الصینیة فى وقت سابق الیوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفیات جراء فیروس كورونا إلى 132 شخصا وتسجیل 5974 حالة إصابة مؤكدة فى 31 منطقة ومقاطعة فى مختلف أنحاء البلاد.

ویعتقد ان الفیروس الجدید ظھر للمرة الأولى فى أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحریة بمدینة ووھان وسط الصین كانت تبیع حیوانات بریة بشكل غیر قانوني. وانتشر الفیروس بمدن صینیة أخرى بین بكین وشنغھاى بالإضافة إلى دول منھا الولایات المتحدة وتایلاند وكوریا الجنوبیة والیابان واسترالیا وفرنسا وكندا والامارات.