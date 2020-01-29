شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يطلب من الحكومة والقطاع المصرفى خطة لاستعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية فى عقود. وذكر بيان أنه فى اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إن الانطباع الأول الذى حصل عليه من المصرف المركزى وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، فى وقت سابق أن إقرار مجلس النواب اليوم لموازنة العام الجاري 2020، من شأنه أن يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج، بغض النظر عن الملاحظات المتعلقة بظروف ومضمون هذه الموازنة.جاء ذلك خلال رئاسة حسان دياب، للجلسة الرابعة للجنة الوزارية المكلفة بوضع وصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

ونقلت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد عن "دياب" - في تصريح الليلة الاثنين في ختام جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري - تأكيده أن الحكومة كانت حريصة على تسهيل إقرار الموازنة نظرًا لأهميتها المحورية في استمرارية عمل الدولة والتزاما بالمُهل الدستورية، وأن هذه الخطوة تمثل محطة تسمح للحكومة بتركيز عملها على سرعة إنجاز البيان الوزاري.