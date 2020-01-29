شكرا لقرائتكم خبر عن ملك السعودية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذى ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية، قدّر خادم الحرمين الشريفين، للزيانى الجهود التى بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه - بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجى، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

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حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

فى شأن أخر، صدر اليوم بيان من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، قالت فيه،:اطلعت الوزارة على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان " رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا"، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وقد بذلت المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطينى الشقيق والوقوف إلى جانبه فى كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة.

وأضافت الخارجية السعودية فى بيانها الذى نُشر على وكالة الأنباء السعودية،:" وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002م، وقد أكدت المبادرة ـ بوضوح ـ أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأى من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجى".