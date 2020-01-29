عون: لبنان متضامن مع الفلسطينيين في مواجهة "صفقة القرن"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، تضامن بلاده "رئيسا وشعبا" مع الفلسطينيين، في مواجهة "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن "لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت (عام 2002) لا سيما حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني "أهمية وحدة الموقف العربي حيال مسألة صفقة القرن".

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بدوره، كتب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، على حسابه بتويتر معلقا: "ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية".

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قال في بيان إن الصفقة "تجهض ما تبقى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة"، وشدد على أن لبنان "لن يقبل أن يكون شريكا في بيع أو مقايضة الحقوق الفلسطينية".

وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن مساء الثلاثاء، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.