مواجهات متفرقة في الضفة الغربية تنديدا بصفقة القرن

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365- اندلعت، الأربعاء، مواجهات متفرقة، في الضفة الغربية، بين فلسطينيين منددين بصفقة القرن الأمريكية المزعومة، والجيش الإسرائيلي. وانطلقت مسيرة قرب مدخل بيت لحم الشمالي، وسط هتافات منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رافعين الأعلام الفلسطينية. واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة. بدورهم رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات مطاطية. واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العرّوب بمحافظة الخليل (جنوب)، بحسب شهود عيان. وفي وقت سابق، فرق الجيش الإسرائيلي فعالية منددة بصفقة القرن في الأغوار الشمالي (شمال شرق). Advertisements ونظمت فعاليات منددة بصفقة القرن في عدد من مدن الضفة الغربية، شارك فيها مئات الفلسطينيين. والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو. وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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