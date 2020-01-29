القوات البرية تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت القوات البرية الملكية باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات “بسلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة ” و” بتقنية المعلومات على برنامج المساندة الفنية ” ، وذلك للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1-“مهندس حاسب آلي عدد 3 وظائق في ” حفر الباطن ، ورفحاء ، وطريف ” ، ويشترط :

– ماجيستر هندسة “شبكات ” تقدير لا يقل عن جيد جداً ، يفضل الخبرة .

– بكالوريوس هندسة ” شبكات ” أو ” علوم الحاسب الآلي ” تقدير لا يقل عن جيد جداً ويفضل الخبرة .

2- مهندس كهربائي “عدد وظيفة واحدة ” ، “الرياض ” ، ويشترط :

– ماجيستير أو بكالوريوس هندسة ” كهربائية ” تقدير لا يقل عن جيد جداًويفضل خبرة .

3- معلم مهندس اصالات ” وظيفتان ” ، “الطائف ” ،ويشترط :

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– ماجيستير هندسة ” اتصالات أو بكلوريوس نفس التخصص، وتقدير جيد جداً ، وخبرة .

4- معلم مهندس حاس آلي وظيفتان ، ” الطائف ” ، ويشترط :

ماجيستير أو بكالوريوس هندسة شبكات ، وتقدير لا يقل عن جيد جداً ويفضل الخبرة مع اجتياز المقابلاتفي جميع الوظائف .

وأبانت أن التقديم متاح الآن وحتى يوم الخميس 5/ 6 / 1441هـ ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا