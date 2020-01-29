رسمياً.. بريطانيا تسلم الوثائق القانونية لمغادرتها الاتحاد الأوروبي

صحيفة الخليج الالكترونية

قام السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي ،تيم بارو ، اليوم بتسليم الوثائق الرسمية التي وقعت عليها الحكومة البريطانية وتتضمن المصادقة النهائية على عملية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم 32 يناير الجاري.

وقال بيان للبعثة البريطانية في بروكسل إن الخطوة تعكس تأكيد المملكة المتحدة لوفائها بكافة التزاماتها الخاصة بمغادرة الاتحاد.

ويصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق على قرار يتضمن موافقة النواب على اتفاقية الخروج قبل أن يوقعها سفراء الدول الأعضاء يوم الخميس وتصبح نافذة المفعول نهائيا.

وقال مصدر في البرلمان الأوروبي إنه سيتم إنزال العلم البريطاني من البهو الرسمي للبرلمان كما ستنتهي الولاية الرسمية للنواب البريطانيين ويحضر جلسة البرلمان كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي .