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زلزال جديد في تركيا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأربعاء بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية مانيسا غربي البلاد مساء أمس.

ووقع الزلزال بقضاء “آق حصار” بولاية مانيسا بعد ساعات من زلزال آخر بقوة 4.8 درجة، وأعلنت الولاية أنه لم يتم تسجيل أضرار ولا ضحايا حتى الآن.

وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيج شرقي البلاد الجمعة الماضية وتسبب في مقتل نحو 40 شخصا، وأعقب الزلزال مئات التوابع وتسبب في حالة واسعة النطاق من الذعر.

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