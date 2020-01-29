- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أفادت وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأربعاء بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية مانيسا غربي البلاد مساء أمس.
ووقع الزلزال بقضاء “آق حصار” بولاية مانيسا بعد ساعات من زلزال آخر بقوة 4.8 درجة، وأعلنت الولاية أنه لم يتم تسجيل أضرار ولا ضحايا حتى الآن.
وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيج شرقي البلاد الجمعة الماضية وتسبب في مقتل نحو 40 شخصا، وأعقب الزلزال مئات التوابع وتسبب في حالة واسعة النطاق من الذعر.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال جديد في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.