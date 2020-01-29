إضراب شامل في غزة ودعوة لرفع الأعلام السوداء

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تعبيرًا عن حالة الغضب الشعبي الرافضة لصفقة القرن،أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن الأربعاء هو يوم إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب جاء لتوجيه رسائل واضحة للعدو "الصهيوأمريكي" بأن صفقة القرن المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها. ودعت إلى رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيرًاعن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة. شاهد: ترامب يقترح إقامة دولة فلسطينية عاصمتها في القدس الشرقية فيديو مقدم من Reuters انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي البرلمان اللبناني يقر ميزانية 2020 أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال إن الايرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة. Reuters

استئناف الاشتباكات في بغداد بعد مقتل محتجين اثنين في الناصرية بجنوب العراق استؤنفت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في وسط العاصمة العراقية بغداد حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة في استمرار لحملة صارمة على المظاهرات المستمرة منذ شهور ضد النخبة الحاكمة المدعومة من إيران بشكل كبير. Reuters

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 39 واستمرار البحث عن شخصين تحت الأنقاض قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدد قتلى الزلزال الذي هز شرق البلاد يوم الجمعة ارتفع إلى 39 بينما تواصل فرق الإنقاذ محاولات انتشال شخصين ما زالا تحت أنقاض مبنى منهار. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان ترامب يقترح إقامة دولة فلسطينية عاصمتها في القدس الشرقية Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وجددتاللجنة تأكيدها على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة. وقالت: "إننا ونحن نعتز بالوحدة التي تجسدت بموقف الإجماع الوطني الرافض للصفقة، فإننا ندعو أبناء شعبنا أينما وجدوا في مختلف الساحات إلى مواصلة رص الصفوف وتوحيد الجهود للتصدي للصفقة، وتصعيد الاشتباك المفتوح والانتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني". وبينت اللجنة أن الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن يمثل حلقة جديدة من حلقات المخططات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية والوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية. وطالبت أبناء شعبنا بمختلف قطاعاته ومشاربه السياسية والمجتمعية بـ"الوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا، غير القابلة للمساومة أو التصرف".

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