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إضراب شامل فى غزة رفضا لخطة ترامب للسلام ومواطنون يرفعون العلم الأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عم إضراب شامل فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، رفضًا لخطة ترامب للسلام التى أعلنت الإدارة الأمريكية عنها بالأمس وتلبيةً لدعوة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وشل الإضراب العديد من المدارس فى قطاع غزة بالإضافة الى اغلاق المحال التجارية لأبوابها بينما عملت المستشفيات والدوائر الصحية كالمعتاد.

ورفع مواطنون العلم الأسود على أسطح المنازل تعبيرًا عن حالة الغضب وفقا لدعوة القوى الوطنية.

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أكد بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن الإضراب يأتى لتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل وأمريكيا أن خطة ترامب للسلام المشؤومة لن تمر، وسيقاومها الشعب الفلسطينى بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها.

واعتبرت أن خطة ترامب للسلام تمثل "حلقة جديدة من حلقات المخططات الأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ودعت الجماهير للاستمرار بالمشاركة فى الفعاليات التي ستنفذ رفضًا لخطة ترامب وبهدف إسقاطها.

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