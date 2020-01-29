شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: لا نية لإنهاء عملنا وخدماتنا مستمرة حتى حل قضية اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامى مشعشع أنه لا توجد لدى الوكالة نية لإنهاء عملها ولا لتسليم مهامها لأية جهة كانت، وستستمر فى التواجد على الأرض، وشدد مشعشع في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ على أن مدارس الوكالة وعياداتها وخدماتها الحيوية مستمرة، وأن الدعوة لانهاء عملها قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهى دعوة باطلة.

وأشار إلى أن ولاية "الأونروا" والتي صوتت 169 دولة قبل شهر على تجديدها لثلاث سنوات أخرى "واضحة"، وهى ولاية لا تملك هذه الدولة أو تلك نفيها، ولا تغيرها مثل هذه الاتفاقيات، وستبقى مرجعيتها دوما الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها، ومستندة إلى القانون الدولى والقرارات الدولية التى تضمن وتحمي مكانة ومطالب لاجئي فلسطين. وجدّد مشعشع الـتأكيد أن خدمات "الأونروا" في شرق القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وغزة مستمرة بدون، حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. Advertisements

يذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنت أن العجز المالى للعام 2019 تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليونا.

وأوضح الناطق الرسمى باسم "الأونروا" سامى مشعشع، فى تصريح، أنه بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، استلمت الأونروا مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريك، وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي..مشيرا إلى أن عدة دول أكدت للأونروا بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.

وكانت الأونروا أعلنت مؤخرا أنها بحاجة لتأمين 167 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام.