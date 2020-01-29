شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتسلم شهادة أطول سلسلة تصافح في العالم من موسوعة جينيس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت حكومة الامارات ممثلة في وزير التسامح، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، شهادة أطول سلسلة تصافح في العالم من من ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقال نهيان بن مبارك وزير التسامح أثناء استلام الشهادة للتكريم إن دولة الإمارات تسير قدماً في مشاريع الحداثة والتطور مع المحافظة على الهوية، كما نعتز برعاية الإمارات لأطول سلسلة تصافح في العالم" .

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في البلاد اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.



الامارات تتسلم الشهادة من جينيس

كان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 132 شخصا، ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.

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وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء،قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل مع سفير مصر في الصين للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية.

وكانت قد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء أهمية استعدادات كل من الإمارات وبيلاروسيا لتشغيل أولى محطاتها للطاقة النووية.

وذكر بيان أصدرته الوكالة الدولية أن العام الحالي سيكون مهمًا بالنسبة لما يسمى بالدول الجديدة التي تسعى إلى إضافة هذا المصدر الموثوق به لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون إلى مزيج الطاقة الخاصة بها.

ونوه بيان الوكالة إلى عقد عدة اجتماعات فنية الأسبوع الجاري بهدف مساعدة دول العالم على تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، لافتا الى أهمية تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لبرنامج آمن وناجح للطاقة النووية.