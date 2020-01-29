شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العربى للثقافة والإبداع الخامس بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم بمقر الجامعة العربية، المؤتمر العربى للثقافة والإبداع الخامس الذى تنظمه الأمانة العامة للجامعة (إدارة الثقافة وحوار الحضارات) بالتعاون والتنسيق مع المركز العربى للثقافة والإعلام والذى يستمر يوماً واحداً، وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، في كلمة ألقتها نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية دور الثقافة في التنمية البشرية، وقالت إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي عقدت بين الجامعة العربية والمركز العربى للثقافة والإعلام عام 2006.

وأوضحت أنه سيتم خلال المؤتمر، تكريم عدد من الشخصيات الهامة بجوائز التميز العربى، وأشارت إلى أن الثقافة والمعرفة مفتاح للتنمية البشرية المستدامة ولها دور مهم في التلاحم الاجتماعي ونبذ العنف والتمييز العنصري وقبول الآخر.

ولفتت إلى أن للثقافة أهدافا تنموية نبيلة لابد من رعايتها، إذ أن بناء الإنسان وإعداده ثقافياً تعد من عوامل التنمية البشرية، وأعربت عن ثقتها بأن النخبة المشاركة في المؤتمر سوف تتوصل لتوصيات ممتازة قابلة للتنفيذ لإرساء أسس الأمن والسلام وتحقيق التنمية الثقافية.

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بدوره، أكد عبد الله الخشرمي رئيس المركز العربي للثقافة والإعلام أهمية دور الثقافة في تقوية الأواصر بين الشعوب العربية، مشيرا إلى دور المؤتمر في تكريم النخب العربية

يذكر أن جامعة الدول العربية شهدت منذ أيام انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية، الذى نظمته إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة واستمر لمدة يومين بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية فى الدول العربية، وناقش الاجتماع، تحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، واختيار رئيس اللجنة الفنية للملكية الفكرية للفترة الثانية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف واللجنة الفرعية للملكية الصناعية.