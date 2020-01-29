شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعلن تطهير بلدات بريف إدلب الجنوبى من التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الأربعاء، أن وحداتها طهرت عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبى من الإرهاب بينها معرة النعمان، المعقل الرئيسى لجبهة تحرير الشام "النصرة سابقا"، وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية - في بيان بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" - إن "وحداتها تابعت فى ريف إدلب الجنوبي عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التي تستمر باستهداف المناطق الآمنة والمدنية ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخخة".

وأضاف البيان، أن "وحدات الجيش تطهر عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان، ودير الشرقي، معرشمارين، تلمنس، معرشمشة، الدانا، كفروما، الحامدية، ودير الغربي، كفرباسيل، بابولين، معصران، تل الصوامع، تل دبس ومعراتة". كما أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، "استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة ، إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من الإرهاب بمختلف مسمياته".

ويحقق الجيش الوطنى السورى، انتصارات كبرى على المجموعات الإرهابية التى تتواجد بكثرة فى مدينة إدلب السورية، فى الوقت الذى تزيد فيه تركيا من نقاط المراقبة بعدد من المدن السورية فى ظل تلقى الفصائل الإرهابية الموالية لها خسار كبرى.

وكان مصدر عسكرى سورى،أفاد أمس الثلاثاء، بأن الجيش السورى تمكن بشكل كامل من إحكام السيطرة على مدينة "معرة النعمان " ، المعقل الأكبر للمسلحين" الإرهابيين" جنوب منطقة "إدلب"، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، التى بثت النبأ، أن القوات السورية أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا جنوب منطقة "خفض التصعيد " فى إدلب، حيث فرضت سيطرتها بالكامل على كل من : "معرة النعمان " و"وادى الضيف .

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وكان الجيش السورى، قد تمكن الاثنين، من السيطرة على قرية "الحامدية " ومعسكرها، وقرى: "بسيدا " و"بابولين" و"معراتة " و"كفر ياسين " و"تقانة" ، ليفرض طوقا على بلدة "معرة النعمان" من ثلاث جهات، ويقترب من حصار نقطة المراقبة للقوات التركية فى هذه المنطقة.