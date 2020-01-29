جبهة سُنية عراقية: "صفقة القرن" تأييد حاسم لإسرائيل

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

نددت جبهة "الإنقاذ والتنمية" العراقية بزعامة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، بـ "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة معتبرة إياها "تأييد حاسم لإسرائيل".

جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة (سنية لديها 11 نائبا من أصل 329)، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة.

وأدانت الجبهة الإنقاذ الصفقة وشددت على ثوابت مبادئها في الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وحقه في العودة إلى وطنه، وإقامة دولته المستقلة.

وقالت إنه أمام ضعف الخطاب العربي وتمزق مضامينه، جاء إعلان الصفقة ليكون تأييدا حاسما لإسرائيل، مع تعتيم كامل لجرائمها.

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وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن مساء الثلاثاء، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

وجاءت تركيا في صدارة الدول التي بادرت بإعلان رفضها للصفقة المزعومة، فيما اعتبرتها إيران "بمثابة كابوس على المنطقة والعالم أجمع".

وبينما خيم الصمت تجاه الصفقة على أغلب العواصم الإسلامية والعربية، دعت القاهرة الجانبين إلى دراسة رؤية واشنطن، فيما اعتبرتها الإمارات "نقطة انطلاق لعودة للمفاوضات".

من جهتها، شددت قطر بوجه عام، دعمها أي جهود لتحقيق السلام الدائم "على أساس الشرعية الدولية"، كما دعت الأردن لسلام ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الفلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.