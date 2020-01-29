سفارة المملكة في ماليزيا تدعو إلى الحذر

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صحيفة الخليج الالكترونية
حثّت السفارة السعودية بماليزيا السعوديين، على متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة، وذلك بعد اكتشاف (7) حالات لفيروس كورونا.
وقالت السفارة في تغريداتٍ لها: “أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا، اكتشاف (7) حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه، وعليه، تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية”.
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