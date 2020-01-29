“STC” تعتزم الاستحواذ على 55% من “فودافون مصر”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع “مجموعة فودافون” بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة “فودافون” في شركة “فودافون مصر” والبالغة 55%، على أن يكون مبلغ الشراء 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال)

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ تعتبر متوافقة مع استراتيجية الشركة التوسعية، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها.

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وأضافت في بيان لها على “تداول” أنه يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مبينة أنه سيتم تحديد المستشار المالي لكل طرف لاحقا.

وأشارت إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين الشركة وفودافون بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة سيكون خاضعا لموافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة فودافون وأي موافقات نظامية ذات صلة.

وقالت إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.