وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود 6 وظائف شاغرة بدوام جزئي. وأشارت إلي أبرز الوظائف الشاغرة ومنها مُمثل حجز المطاعم (Restaurants Reservation Agent) (وظيفتان)، مُساعد إدارة المخزون (Inventory Management Assistant)، مسؤول التقارير (Reporting Officer)، مسؤول التنفيذ (Fulfillment Officer) (وظيفتان). وأبانت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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