إلزام مشغلي ماكينات الخدمة الذاتية بإعادة “الباقي” واسترجاع الأموال حال عدم تنفيذ الخدمة

صحيفة الخليج الالكترونية

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجهات الراغبة في تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية الخاصة بالمشروبات والوجبات المغلفة بعدة شروط، أبرزها أن تكون العملة المطلوبة واضحة، مع إمكانية استرجاع الأموال في حال عدم إتمام الخدمة، وإعادة المبالغ المتبقية للعميل.

وأكدت لائحة الاشتراطات الصحية لمكائن الخدمة الذاتية للمشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة المغلفة، أهمية إمكانية استخدام المكائن من قِبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل المقدمة من الجهة المنتجة للماكينة، ووضع دليل تشغيل كملصق على الماكينة يوضح طريقة التعامل معها، ويكون باللغة العربية، مع إمكانية استخدام الإنجليزية كلغة ثانية.

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ونبهت لأهمية الالتزام بضمان كفاءة عمل هذه الماكينة وتقديمها الخدمات المطلوبة بدرجة عالية من الدقة وبصورة ترضي المستهلك، ووضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة أو المالكة للماكينة وهاتفها وعنوانها وموقعها.

وأشارت إلى ضرورة تعهد الجهة المالكة أو المشغلة بعدم التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للماكينات تحت أي ظروف، والالتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للماكينات، وإزالتها في حال عدم تشغيلها.

وتضمنت الاشتراطات ضرورة أن تضمن الجهة المالكة سلامة المنتج وعدم تعرضه للمخاطر جراء عمليات الصيانة، وأن تكون المكائن المستخدمة ذات إمكانية عالية في تحضير العديد من المشروبات، ولابد أن تكون درجة حرارة المشروبات الساخنة 100 درجة مئوية تقريباً، وضرورة استخدام كاسات ذات جودة عالية وبمقاسات مناسبة لتعبئة المشروبات الساخنة.