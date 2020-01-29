الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات اليوم (الأربعاء)، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان الصينية، التي تفشى فيها المرض مؤخراً.

وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وأنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام في الدولة لا يدعو للقلق.

وشددت الصحة على أن مراكز التقصي الوبائي في الإمارات تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.