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الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء إنه جرى تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة جاءت من مدينة ووهان بوسط الصين إلى الإمارات.

وهذه أول حالة إصابة مؤكدة في الإمارات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص في الصين. والإمارات مركز كبير لحركة النقل الجوي حيث يعد مطار دبي الدولي ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما وتتخذ شركة طيران الإمارات منه مقرا لها.

ولم يتضح حتى الآن عدد من أصيبوا بالفيروس في الإمارات. ولم ترد وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي على طلب تعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات بيانا لوزارة الصحة جاء فيه أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية".

ولم يوضح البيان المكان الذي تتلقى فيه العائلة العلاج.

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وقالت السلطات الصينية إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 132 حالة فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 5974.

وقالت مطارات كبرى في دبي وأبوظبي الأسبوع الماضي إنه سيتم فحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم، في إجراء احترازي تتخذه مطارات أخرى.

ودفعت المخاوف من انتشار الفيروس شركات طيران إلى تقليص رحلاتها إلى الصين. وقالت طيران الإمارات اليوم الأربعاء إن رحلاتها الجوية تسير بصورة طبيعية.

 

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