4 دراسات صادمة عن أسباب السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ليس هناك سبب واحد للإصابة بالسرطان، فالسرطان قد يحدث بفعل عوامل مختلفة، ولا تزال أسباب الإصابة بالسرطان مجهولة إلى حد كبير.



السرطان مرض يغزو الخلايا المجاورة له والأنسجة وتشكيل الورم الخبيث، وينتشر هذا الورم بشكل لا يمكن التحكّم به، ويمكن أن يصيب هذا الورم أي عضو من أعضاء الجسم.

وقد يصاب الأشخاص الذين ليس لديهم أي عوامل خطورة. ومع هذا، فإن الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة صحيا يمكنهم تقل احتمالات إصابتهم بـ 40% من السرطانات، لذا فإن صحتك فعليا بين يديك. لذلك نقدم لك في هذا التقرير بعض الدراسات الصادمة عن مرض السرطان:

1- دراسة صادمة عن علاقة المشروبات الغازية بالسرطان:

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أظهرت دراسة جديدة أن استهلاك المشروبات الغازية بشكل يومي قد يرفع نسبة الإصابة بالسرطان، وأن البدانة غير مرتبطة بتلك العلاقة بين المشروب والمرض الخبيث.

ونشرت محطة "ناين نيوز" الأسترالية دراسة أجرتها جامعة ملبورن، التي عاينت 3 آلاف حالة، ووجدت علاقة بين تناول مشروب غازي يوميا واحتمالية الإصابة بالسرطان.

2- معجون الأسنان والصابون قد يؤديان إلى الإصابة بالسرطان:

كشفت دراسة علمية حديثة ان استخدام معجون الأسنان والصابون قد يؤديان إلى الإصابة بالسرطان لاحتوائهما علي مادة "التريكلوسان" ويسببان سرطان القولون.

3- دراسة صادمة عن نتائج العلاج الكيماوي للسرطان:

نبهت دراسة طبية حديثة، إلى أن العلاج الكيماوي للسرطان، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مرجحة تسببه بتحفيز أورام، أكثر خبثا، في جسم المريض.

وأجرى باحثون أمريكيون دراسة بشأن تأثير الدواء على المريضات بسرطان الثدي، فوجدت أن الدواء يشجع انتقال خلايا السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، مسببة بذلك تبعات مميتة.