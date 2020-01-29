هذه هي الأخطاء التي تمنعك من العودة إلى النوم ليلاً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

عندما نستيقظ ليلاً نجد احياناً صعوبة في العودة إلى النوم، وتفشل كل المحاولات، ويمضي الوقت من دون نتيجة.



في الواقع ثمة أخطاء عديدة تمنعنا من العودة إلى النوم ليلاً:

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-التحرك في السرير يساراً ويميناً: لا يفيد التحرك المفرط في السرير في هذه الحالة، بل بالعكس ، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع أفكار كثيرة تتخبط في الرأس فلا يعود من مجال للنوم.

الحل: قد لا يحصل النوم مباشرة خلال نصف دقيقة، ويمكن ان يتطلب المزيد من الوقت، لكن في حال عدم العودة إلى النوم خلال 15 أو 20 دقيقة ما من داع للإصرار، ومن الأفضل النهوض للتغيير. كما أنه من الأفضل عدم التفكير ومحالة الاسترخاء قدر الإمكان.

-إضاءة الانوار: حتى في حال النهوض ليلاً يجب عدم إضاءة الأنوار بل الحفاظ على إنارة خافتة. كما انه من الأفضل عدم فتح العينين بل محاولة النوم والعينان مغمضتان حتى تحقيق القدرة على النوم.

-شرب الشاي: في حال عدم القدرة على النوم، يؤدي تناول مصادر الكافيين إلى جعل الامور أكثر سوءاً. في المقابل يمكن اللجوء إلى إحدى المشروبات التي تساعد على الاسترخاء. وبشكل عام يؤدي الاكل ليلاً عند النهوض إلى خلق عادات سيئة للصحة والرشاقة.