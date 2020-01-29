الاحتلال الإسرائيلى يستنفر ويفصل شمال الضفة عن جنوبها

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الجيش الإسرائيلى- صورة أرشيفية

قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «صفقة القرن»، بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلى، بينى جانتس، سعى «ترامب» إلى حشد تأييد للصفقة، التى قال إنها تنطوى على «فرص نجاح» لخطة السلام، وشدد على ضرورة أن يقبلها الفلسطينيون، بينما استُنفرت إسرائيل أمنيًا ردًا على الدعوات الفلسطينية إلى تنظيم مسيرات حاشدة ومظاهرات غاضبة رفضًا للصفقة، وحوّلت مناطق القدس والضفة وغور الأردن إلى ثكنات عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، على «تويتر»: تَقرّر تعزيز لواء الأغوار بقوات مشاة إضافية»، كما عزّز الجيش الإسرائيلى الإجراءات الأمنية عند الحواجز والبوابات بالضفة الغربية، ونصب خيامًا على تلة قبالة مدينة البيرة، وأطلق منطادًا يحمل كاميرات مراقبة، ونشر آليات عسكرية وجرافات قرب المستوطنات، وأغلق بالسواتر الترابية طريقًا قرب مستوطنة «بيت إيل»، وأغلق بوابة حديدية على طريق البيرة- مخيم الجلزون للاجئين، وأغلق حاجز «جيت» العسكرى بين شمال الضفة وجنوبها، ومنع المركبات من العبور من وإلى نابلس.وأشاد «جانتس» بالخطة، وتعهد بتنفيذها بعد الانتخابات الإسرائيلية فى مارس المقبل، وقال بعد الاجتماع: «خطة الرئيس للسلام مهمة، وتمثل حدثًا تاريخيًا»، وأضاف أنه عقد «اجتماعًا رائعًا» مع ترامب، وبحث معه «مسائل تنطوى على أهمية قصوى لمستقبل وأمن إسرائيل»، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مسؤول كبير بواشنطن، قوله، الأثنين، إن ترامب سيقدم جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطة، على أن يتم بدء تنفيذها خلال 6 أسابيع.

ورغم تأييد «جانتس» للخطة، فإن تفاصيل جديدة تم تسريبها تقترح إقامة نفق بين غزة والضفة الغربية، أثارت حفيظة بعض قادة المستوطنين، مؤكدين معارضتهم لها لعدم قدرة إسرائيل على قبول بعض بنود الخطة، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن فرص تحقيق «صفقة القرن» تقترب من الصفر، مؤكدة أن «إسرائيل تسير نحو خيار دولة الفصل العنصرى»، وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تتضمن نقاطًا «صعبة الهضم»، ومنها انتقال مناطق واسعة داخل الخط الأخضر للفلسطينيين فى النقب، وانتقال نصف المنطقة الفلسطينية «ج» لسيادة إسرائيل، والباقى لدولة فلسطين، وإجلاء 10000 مستوطن يعيشون فى البؤر الاستيطانية، وتخلى إسرائيل عن أحياء بشمال القدس سيطرت عليها عام 1967. ونشرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الصفقة، تتضمن إقامة نفق بين قطاع غزة والدولة الفلسطينية المرتقبة، بجانب تخصيص حافز اقتصادى للفلسطينيين بـ50 مليار دولار لصالح تطوير مشروعات اقتصادية، وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة، يتوقع مسؤولو البيت الأبيض أن 4 سنوات ستكفى الفلسطينيين ليهضموا «الخطة» ويوافقوا على قبولها، وأنه إذا أصر الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» على رفضه، «فعلى خليفته أن يقبل الخطة».