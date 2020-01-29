دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيديو: هواتف المستقبل ستتعرق لتخفض حرارتها

يعد ارتفاع الحرارة واحدة من أكثر المشاكل الشائعة في الهواتف المحمولة، والتي تسبب إزعاجاً كبيراً لمستخدميها، ويبدو أننا قد نتخلص من هذه المشكلة المزعجة في المسقبل القريب.

فبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد نجح فريق من الباحثين الصينيين في تطوير معدن يمكنه خفض حرارة الهواتف المحمولة من خلال التعرق.

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مقدم من: سكاي نيوز

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وأوضحت أن الباحثين ابتكروا قطعة رقيقة مطلية بالمعدن، يبلغ سمكها حوالي 3 أضعاف سمك شعرة الإنسان، حيث يمكن بواسطتها تخفيف حرارة الأجهزة الإلكترونية، وذلك من خلال إطلاق الماء الذي يتحول إلى غاز ويتبخر، وبالتالي يتخلص من حرارة الأجهزة الزائدة.

ووفقاً لهؤلاء الباحثون، فرغم أن هذه التقنية الجديدة تتكلف حالياً أموالاً طائلة، إلا أنه من الممكن تطويرها في الفترة القادمة بتكلفة أقل، مشيرين إلى أنها ستلقى رواجاً كبيراً حيث يمكن تطبيقها في مختلف الأجهزة الإلكترونية المحمولة.

وقالت التقارير أن هذا الكشف يفتح الباب في المستقبل لصنع هواتف محمولة تتعرق بشكل تلقائي لتقوم بتبريد نفسها عند ارتفاع درجة حرارتها.

وأضافت أن هذه التقنية ستكون بديلة عن طرق أخرى تُتبع حالياً للتبريد مثل المراوح والأحماض الدهنية التي تذوب عند ارتفاع درجة الحرارة لامتصاص الحرارة الزائدة من الأجهزة الإلكترونية.المزيد:

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