شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: سندرس خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط بعناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت فرنسا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقالت إنها ستدرس المقترحات بعناية. وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "ترحب فرنسا بجهود الرئيس ترامب وستدرس بعناية برنامج السلام الذي طرحه". وأكد البيان مجددا رغبة فرنسا في حل الدولتين.

وكان قد اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ما وصفه بحل واقعى بدولتين للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى يشترط إقامة دولة فلسطينية ترفض ما وصفه بـ"الإرهاب" بشكل صريح وتجعل القدس "عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل"، مؤكدًا أن رؤيته تقدم فرصة رابحة للجانبين وحل واقعى بدولتين يعالج المخاطر التى تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل.

قال الرئيس الأمريكى، إن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقًا "لشروط" عدة بما فى ذلك "رفض صريح للإرهاب". ويمكن أن تكون هناك "عاصمة فلسطينية فى القدس الشرقية"، مضيفا "واشنطن مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة".